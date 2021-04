Sobreviviente ataque Georgia : “La verdad es que estoy vivo de milagro”

“La verdad es que estoy vivo de milagro, gracias a Dios. La bala me impactó cerca del ojo izquierdo. Y no miro bien de ese ojo. Me siento bien contento al estar nuevamente con mi hija y esposa, aunque no me siento bien de salud, pero sí estoy motivado a seguir adelante con mi vida”, expresó Hernández, de 30 años.

Elcías Hernández Ortiz relató a los medios que el presunto autor de los ataques, identificado como Robert Aaron Long, un joven blanco de 21 años, le disparó de frente, sin pronunciar una sola palabra, a pesar de que él le rogó que no lo hiciera. “Él solo quería sangre”, afirmó.