En el portal citado se informó que Reo estuvo luchando con problemas de salud durante un tiempo, de hecho compartió por medio de su cuenta de Instagram sobre sus problemas. Escribió en el 2020 : “Quiero agradecer a Dios por resucitarme de entre los muertos, morí 8 veces. Tuve una enfermera sin experiencia que me pinchó con una aguja y no pudo hacer que la aguja funcionara. Le dije que me estabas haciendo daño y me pinchó con la segunda aguja”. Archivado como: Snoop Dogg de luto.

Reo, el tío fallecido de Snoop Dogg estuvo batallando con problemas de salud

“Vino otra enfermera y trajo la tercera aguja que cuando me infectó la sangre me subió por el brazo izquierdo y me dio un infarto importante. El Hospital me entregó, me mandan a casa a morir, pero Dios no me defraudó. Cuando morí fui a un lugar hermoso que nunca antes había visto”, es como finalizó su escrito.

De acuerdo al portal citado se desconoce si Judith Varnado la madre de Sasha, estuvo junto a él cuando su deceso ocurrió. La hija de Reo es una luchadora profesional su verdadero nombre de nacimiento es Mercedes Varnado, pero pelea bajo el nombre artístico de Sasha Banks.