Six Flags White Water en Georgia ofrece diversión sin igual

Página

1 de 3

La historia de Six Flags White Water se remonta a 1984 cuando abrió sus puertas como White Water Atlanta

En 1999 fue adquirido por Six Flags y desde entonces ofrece paquetes en conjunto con Six Flags Over Georgia

No permita que las actuales elevadas temperaturas le arruinen el verano y aproveche que aún la temporada no se termina

No permita que las actuales elevadas temperaturas le arruinen el verano y aproveche que aún la temporada no se termina para divertirse en Six Flags White Water, uno de los mejores parques acuáticos del estado.

La historia de Six Flags White Water se remonta a 1984 cuando abrió sus puertas como White Water Atlanta. En 1999 fue adquirido por Six Flags y desde entonces ofrece paquetes en conjunto con Six Flags Over Georgia para el regocijo de su público.

En esta época, en que los chicos están de regreso a clases, el popular parque acuático abre sus puertas sólo los fines de semana, pero igual sigue ofreciendo al público todas sus atracciones para toda la familia.

Y para recargar energía, el público tiene múltiples opciones gastrónomicas para comer. En diversos kioskos y establecimientos se puede encontrar pizzas, hamburguesas, pretzels, palomitas (pop corn), hot dogs, helados, ensaladas y alitas de pollo, entre otras delicias.

Atracciones familiares de Six Flags White Water

Activity Pool: Piscina para que los niños disfruten sin peligro alguno con varias fuentes. Incluye sombrillas al costado de la alberca para que la gente pueda descansar.

Bahama Bob Slide: Emocionante viaje sobre un salvavidas (cuatro pasajeros) en picada, que simula los rápidos de un furioso río.

Skull Island: Con un área de 100 mil pies cuadrados es una de las atracciones acuáticas interactivas más grandes del mundo. Hay toboganes miniatura, laberintos, sogas, cascadas, cañones y fuentes por todos lados que lanzan torrentes de agua.