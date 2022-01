El alcohol debe moderarse

También es inteligente evitar el alcohol— está bien tomar un coctel debes en cuando, solo no te excedas. Si necesitas otra razón para disminuir el consumo de azúcar, el azúcar en dos refrescos de 12 onzas puede inhibir la capacidad de los glóbulos blancos para atacar a las bacterias. El abuso en el uso de antibióticos es otro gran contribuidor a disminuir la función inmune así como la resistencia a las cepas de bacterias. El CDC insiste en la importancia de tomar los antibióticos según las indicaciones y sólo tomarlos si tu médico dice que son necesarios.

Saltarte dosis, no terminar el tratamiento completo y tomar antibióticos que fueron prescritos para alguien más hace que sea más difícil para ti combatir las infecciones y existe un riesgo real que en algún punto los antibióticos no funcionarán. Una de las creencias más erróneas que la gente tiene es que creen que los antibióticos pelean contra cualquier tipo de enfermedad. Los antibióticos no combaten a los virus u hongos en absoluto, sólo funcionan en enfermedades bacterianas. No curan los resfriados, gripe, tos, sinusitis y dolores de garganta que no sean por estreptococo.