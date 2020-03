Varios sistemas de tormentas se están moviendo en todo el país desde California hasta la costa del Golfo dejando fuertes nevadas en las montañas occidentales e inundaciones en el sur, reseñó ABC News.

Los meteorólogos indicaron que ha caído hasta un pie de nieve desde Sierra Nevada en California hasta las Montañas Rocosas en Wyoming, causando accidente y acumulaciones de nieve que impiden el tránsito.

Uno de los principales accidentes ocurridos cobró la vida de dos personas lo que posteriormente hizo que cerraran la autopista I-80 durante la noche.

Los pronosticadores indicaron que la mañana de este lunes las tormentas comenzaron a extenderse desde California hasta el valle de Ohio con fuertes lluvias que llevan consigo inundaciones repentinas al sur de Misuri, según reportó ABC News.

Además de las inundaciones, fuertes tormentas eléctricas también podrían producir vientos fuertes y dañinos el día de hoy alrededor de Memphis y Nashville.

Asimismo, informaron que para el martes las fuertes lluvias se moverán a Atlanta y a gran parte del sudeste.

Se espera que se produzcan severas tormentas eléctricas en el centro de Texas, donde los vientos huracanados serán la mayor amenaza para la población.

Para el miércoles, se espera que las tormentas continúen en todo el Sur y lleven más inundaciones al área.

De igual forma, el viernes las tormentas eléctricas severas podrían producir vientos dañinos a través de la costa del Golfo desde Houston hasta Nueva Orleans y hacia el Panhandle de Florida.

Dado que se esperan días de lluvia en las mismas áreas del sur, han aumentado las amenazas de inundación y las autoridades han señalado que algunas áreas podrían ver más de medio pie de lluvia, lo que significa que podría convertirse en una situación peligrosa a mediados de la semana.

Heads up: Rain/storm chances increase Tuesday night into Thursday morning. Slight risk severe. Risk will depend on where warm front sets up. Slight risk excessive rainfall mainly Northshore into South MS. Monitor weather if traveling. @wdsu #nola #lawx #mswx pic.twitter.com/YktfWz0ZZH

— Margaret Orr (@MargaretOrr) March 2, 2020