Aseguran que Sissi Fleitas es la mujer del escándalo sexual de El Gordo y la Flaca

Los usuarios de redes comenzaron a sacarle sus ‘trapitos al sol’

Pero unos fueron más allá al revelar la supuesta verdadera identidad de la conductora hispana

Tras estallar el escándalo sexual en El Gordo y la Flaca, al filtrarse los supuestos audios comprometedores del ahora exproductor Enrique Albis, ahora involucraron a la exmodelo y conductora de Sábado Gigante Sissi Fleitas.

Y es que según una página de YouTube, Sissi Fleitas es la mujer víctima de los audios en que Enrique Albis se masturba mientras le ve el trasero a una conductora hispana, de quien el programa Chisme No Like no ha revelado su nombre hasta el momento.

Pero según el programa de YouTube ‘El Brasero’, esa conductora supuestamente es la cubana que fue modelo y conductora en Sábado Gigante.

Su afirmación se basa en el hecho de que en el programa Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, se dijo que la víctima actualmente está casada con un doctor y ese dato coincide con Sissi Fleitas.

Pero mientras que Javier Ceriani desmintió tal rumor y prometió que el lunes tendrán una entrevista con Sissi Fleitas para aclararlo, los usuarios de redes comenzaron a opinar sobre la modelo de Sábado Gigante y le sacaron sus ‘trapitos al sol’.

“Pero si la Sissi se metía con todos por ‘fama’, hubo grandes rumores que Don Francisco era algo más que su jefe, y muchos más de esa cadena, lo dudo que sea ella, ya hubiera hecho un ‘omunicado de prensa’, un live, etc., ya lo hubiera gritado a los cuatro vientos, lo dudo que es ella”, comentó una usuaria de Instagram, donde la reportera de espectáculos Nelssie Carrillo compartió la información del programa ‘El Brasero’.