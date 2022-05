Una hora más tarde, se dio más información sobre el sismo ocurrido en Costa Rica, pues los datos arrojados fueron inexactos y la magnitud del mismo se bajó de 5.2 grados, a 5.0 grados, así como también el epicentro de donde ocurrió, pues sucedió en la Península de Nicoya, no en Guanacaste.

El científico aseguró que este comportamiento de las placas no es inusual, pues constantemente están en causa de varios movimientos que continuarán, sin embargo sí precisó que se sintió bastante fuerte en toda la península de Nicoya, así como en Esparza, San Ramón y también en parte del Valle Central.

¿Que hacer en caso de un sismo?

El Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile difundió una guía sobre qué hacer en caso de sismos. Estos son algunos de los aspectos que debe considerar si llega a presenciar uno: aléjese de muebles, lámparas o ventanas que se puedan romper. Agáchese y cúbrase, lo más importante es resguardarse. Usa las escaleras si está dentro de una edificación. Si estás en la calle, aléjese de edificios y postes eléctricos. Proteja su cabeza con los brazos y no camine descalzo, podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo. Use siempre linternas, no velas ni fósforos.

En medio de lo desconcertante que puede llegar a ser presenciar un terremoto devastador, es importante siempre tener presente que NO debe usar elevadores o ascensores y NO debe usar fósforos o encendedores, en cambio se recomienda que utilice linternas. También debe tratar de mantener la clama y evite correr, gritar o empujar a otros. Finalmente, evite quedarse cerca de cocinas o lugares donde haya cables de alta tensión. Para salir a salvo de una situación de riesgo, siempre preste atención a las indicaciones de los bomberos o rescatistas y trate, en medida de lo posible, de mantenerse informado con datos oficiales que ofrezcan las autoridades de su localidad.