Varios sismos sacuden Nevada sin reportes de daños o pérdidas de vidas

Varios sismos sacudieron en la madrugada de este martes al estado de Nevada, entre ellos uno de 5.1 de magnitud, sin que hasta el momento haya reportes de daños o pérdida de vidas, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

En un rango de unas horas, que finalizó alrededor de las 2:30 de la madrugada, seis sismos se sintieron cerca de la localidad de Mina, en el condado Mineral, a unas 200 millas de la ciudad de Las Vegas, con magnitudes desde los 2,5 hasta el mayor, de 5.1.

Aún no hay reportes de perceptibilidad de los sismos en las grandes ciudades de Nevada, entre ellas la capital del estado, Reno, o su principal centro económico, Las Vegas, ni tampoco de daños materiles o pérdidas humanas.

Medios locales recuerdan que el mes pasado, “un poderoso terremoto de magnitud 6.4 golpeó un área remota del oeste de Nevada y el temblor se sintió tan lejos como el Valle Central de California y otras partes del estado”.

Sismo en California: reportan fuerte temblor de 5.8 seguido de tres réplicas

Un sismo de 5.8 de magnitud se registró cerca de las 10:40 de la mañana de este miércoles (1:40 de la tarde en el este de Estados Unidos) cerca de Lone Pine, California, reportó el Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS).

Previamente se había reportado que el sismo había sido de magnitud 6.0, informó la televisora local KMPH.

Luego del sismo se han reportado hasta ahora tres réplicas de 3.6, 3.1 y 2.5 de magnitud.

Hasta ahora no se han reportados heridos ni daños.

Un reportero de KMPH subió un video en Twitter de cómo se sintió el temblor en el estudio de televisión.

We just felt a little shake in our newsroom! Did anyone else feel that? #earthquake #Fresno #California pic.twitter.com/BnWyAzJlSx

— Michael Ikahihifo (@Mike_Ikahihifo) June 24, 2020