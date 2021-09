A su vez, a través de la cuenta oficial del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) se indicó que debido a estos dos sismos no se activó la alerta sísmica “porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos”.

Otros usuarios escribieron lo siguiente: “Hola Anita ya van 4 en sismos en 1 hora aproximadamente”, “¿Y por eso me despertó la alerta en Guanajuato?”, “y de pronto se activo mi app y pues ahí me tienes corriendo”, “casi al mismo tiempo que el de Acapulco”, “en Acapulco sí se sintió”.

"¿Es para andar nerviosos todo el día verdad? Ya me iba a dormir", "esperemos que no ya que ya van muchos de 4 hasta 4.9 entonces tal vez ya se está liberando la presión malo si no hubiera se liberara de golpe", dijeron otros internautas al saber de los movimientos telúricos.

“ESTABA BIEN DORMIDO Y ME DESPERTÉ”

Fue entonces que otros usuarios se vieron sorprendidos por ambos sucesos y así lo dejaron plasmado: “Apenas ve vengo durmiendo del de hace una hora y vuelve a temblar (cara triste)”, “acaba de pasar otro hace unos minutos”, “acaba de temblar de nuevo”.

Otros más lamentaron que no pudieron dormir "Estaba bien dormido y me desperté en chin… porque pensé que iba a ser fuerte, el sonido sí que duró", "no pues ya no podré dormir y eso que mi clase es a las 7", "ya no se duerme, mucho menos se descansa", "ya volvió a temblar".