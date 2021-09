Como se mencionó anteriormente, no se reportaron incidentes de consideración, pero aún así, autoridades de Protección Civil comenzaron con el protocolo de revisión para de esta manera confirmar que no hubo daños graves en alguna vivienda.

A cuatro años del sismo en Ciudad de México

Como si saliera de las grietas o el polvo, debajo de la puerta se oye una música y una tonada tristes. Demasiado triste dado el panorama del edificio. Dos torres, 10 niveles, 70 departamentos color beige y rojo olvidados desde hace cuatro años: todas las paredes están fracturadas, algunas caídas, el piso, las columnas.

Abajo, en el estacionamiento, donde las columnas fueron reforzadas desde el temblor de 2003, el piso también está fracturado, la losa desfasada 25 centímetros, y arriba ya no hay muebles, no hay cortinas, no hay ventanas. Da la impresión de que no viviera nadie. Que en cualquier momento el edificio fuera a desplomarse por el aleteo de una paloma en la azotea.