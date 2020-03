Un sismo de magnitud 5.7 sacudió Salt Lake City en Utah

El temblor ocasionó un corte de electricidad que afecta a miles de personas

Este ha sido el sismo más grande en el estado desde 1992

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió el área de Salt Lake City en Utah el miércoles por la mañana, produciendo un corte de electricidad en toda la zona afectando a decenas de miles de personas, según reseñó CNN.

Las autoridades locales informaron que debido al temblor tuvieron que suspender las actividades en el laboratorio de salud pública del estado en medio de la pandemia de coronavirus.

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City se detuvieron y la torre de control y los vestíbulos fueron evacuados, tuiteó el aeropuerto. Las autoridades estaban realizando una inspección de la pista de aterrizaje para tratar de determinar si hubo algún daño, dijo la Administración Federal de Aviación en un comunicado. Los aviones que se dirigían a Salt Lake City fueron desviados, reseñó The Associated Press.

El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS por sus siglas en inglés) indicó que el epicentro del temblor se ubicó a unas 10 millas al oeste de Salt Lake City y muy cerca de la ciudad de Magna, la sacudida comenzó a partir de las 7:09 de la mañana.

Asimismo, la División de Manejo de Emergencias de Utah puntualizó que este ha sido el sismo más poderoso del estado desde 1992, cuando un temblor de magnitud 5.9 golpeó el área de St. George.

Utah just experienced its largest earthquake since 1992. It was a 5.9 in St. George. #utquake https://t.co/IYfUP8hnRy — Utah Emergency Mgmt (@UtahEmergency) March 18, 2020

Las operaciones en el laboratorio de salud pública del estado se detuvieron a medida que se evalúa la gravedad de los daños que pudo haber sufrido el edificio, dijo el Departamento de Salud del estado.

El gobernador Gary Herbert informó a través de su cuenta oficial en Twitter que la línea directa del estado orientada al coronavirus a la que los residentes pueden llamar para solicitar pruebas y buscar información, se interrumpió después del temblor.

The @UtahDepOfHealth state lab is assessing damage and currently down. The poison control center has been evacuated and the @UtahCoronavirus hotline is down. — Gov. Gary Herbert (@GovHerbert) March 18, 2020

Más de 47,000 clientes en el área quedaron sin electricidad después del sismo, informó el sitio web de Rocky Mountain Power.

“Manténgase alejado del centro de la ciudad mientras los equipos evalúan los daños”, señaló el gobernador. “A menos que trabaje en la seguridad pública o sea un empleado esencial, permanezca en casa o en el teletrabajo”, resaltó.

El sismo se produce cuando los residentes de Utah, como las personas en todo el mundo, se están adaptando a los cambios provocados por la pandemia de coronavirus, incluida la cancelación de escuelas y la limitación de las reuniones masivas.

The Public Health Lab is being assessed for damage. Inspection of this building will be prioritized, and laboratory operations will resume as soon as possible. — Utah Dept. of Health (@UtahDepOfHealth) March 18, 2020

“Sé que lo último que necesitamos en este momento es un terremoto, pero aquí estamos, y parece que las réplicas son probables”, afirmó la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, en Twitter.

“La ciudad está evaluando la situación ahora y más tarde ofreceré una actualización cuando la tenga. Estén seguro de ello”, dijo Mendenhall.

El Aeropuerto Internacional de Salt Lake dijo que luego del sismo se había cerrado una carretera. “Por favor no salgan al aeropuerto”, dijo a través de Twitter.

Los residentes informaron sentir los temblores en un área de 160 kilómetros (100 millas), con el mayor impacto en el condado de Salt Lake, dijeron las autoridades. Algunos residentes salieron corriendo de sus hogares y salieron a las calles al sentir que el terremoto sacudía los edificios entre 10 a 15 segundos.

Según el USGS, se registraron al menos seis réplicas en los 20 minutos posteriores al sismo principal.

En general, en Utah, los terremotos mayores de magnitud 5 ocurren una vez cada 10 años, y los terremotos mayores de magnitud 6 ocurren una vez cada 50 años, informó el USGS.