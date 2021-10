Un sismo de magnitud 3.6 cerca del centro de Los Ángeles sacudió el sur de California

De acuerdo con el USGS, el temblor se sintió ampliamente en todo el sur del estado

El sismo se sintió en áreas como las cercanas Boyle Heights, East Los Angeles, Commerce y Long Beach

Un pequeño sismo cerca del centro de Los Ángeles se sintió ampliamente en todo el sur de California el domingo por la mañana. El temblor de magnitud 3,6 se produjo poco después de las 7 de la mañana y tuvo su epicentro aproximadamente a una milla (1,7 kilómetros) al sur-sureste del vecindario de Boyle Heights, según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS en inglés).

La ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles, Trina Schrader, dijo que el sismo se sintió en la sede del departamento en Monterey Park. Schrader indicó que pese a que el movimiento telúrico se había sentido ampliamente, hasta el momento no habían informes de daños o lesiones, informó The Associated Press.

Por su parte, Lucy Jones, exjefe científica del USGS para el área de Los Ángeles, dijo a través de su cuenta de Twitter que la cantidad de personas que sintieran el sismo dependía netamente de la profundidad del temblor.

“Lo que siente en un pequeño sismo como el de esta mañana depende de lo cerca que esté de él. Debido a que está a 10 millas de profundidad, todos están al menos a 10 millas de él. Cuanto más cerca esté, más nítido será el movimiento”, dijo Jones.