Las autoridades dijeron que se trató de uno de los más fuertes registrados en el país.

Un sismo sacudió una mina en el norte de Suecia el lunes, y las autoridades dijeron que se trató de uno de los más fuertes registrados en el país. Trece personas estaban en la mina en ese momento pero nadie resultó herido.

La Red Sísmica Nacional de Suecia dijo que el terremoto fue de magnitud 4,1 y ocurrió poco después de las 3 de la madrugada en la ciudad de Kiruna.

Esta es considerada la mina subterránea de mineral de hierro más grande y moderna del mundo. La matriz sísmica noruega NORSAR dijo que el movimiento estaba vinculado a las actividades de extracción de mineral.

Fredrik Bjorkenwall, portavoz de la compañía propietaria de la mina, LKAB, dijo al diario local Aftonbladet que el nivel del agua en la mina Kiruna estaba aumentando, pero las bombas funcionaban. Dijo que había 13 personas en la mina al momento del temblor, pero nadie resultó herido.

No solo Suecia es la que está temblando, Grecia acaba de ser sacudida por un sismo de magnitud 5.1. El epicentro de este temblor, a 96kms al SSW de Ierapetra, fue de 10kms de profundidad, según informa el USGS.

Ierapetra es una localidad en la costa sur de la isla mediterránea de Creta, la más grande y cocnocida de las paradisíacas islas Griegas.

Con información de Associated Press y USGS