Un fuerte sismo submarino de magnitud 6.6 sacudió el oeste de Indonesia

“La gente huía de sus casas”, dijo un funcionario de la agencia local de mitigación de desastre

Hasta el momento no se ha emitido alerta de tsunami

Un fuerte sismo submarino sacudió el oeste de Indonesia este viernes, sin embargo, no se emitió ninguna advertencia de tsunami y no se reportaron daños de inmediato, informó The Associated Press.

“La gente huía de sus casas”, dijo un funcionario de la agencia local de mitigación de desastres, Hiramo, que tiene un solo nombre. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia no emitió ninguna alerta de tsunami, y no se informó inmediatamente de víctimas.

“He contactado con los socorristas en el sur y oeste de Nias y están bien. No hay víctimas ni daños”, dijo el portavoz de los socorristas de Nias, Agus Wibisono a la agencia AFP. Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada también descartó un tsunami en costas de Chile tras sismo de magnitud 6.6 en Indonesia, de acuerdo con Mega Noticias.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo submarino en Indonesia de magnitud 6,6 se produjo a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas) y tuvo su epicentro a 257 kilómetros (159 millas) al sur de Sinabang, una ciudad en la costa este de la isla Simeulue, que se encuentra frente a la costa occidental de Sumatra.