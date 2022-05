El terremoto se registró alrededor de las 6:30 am y de acuerdo a los datos preliminares de los expertos, tuvo un epicentro a poco más de una milla al sureste del Observatorio Palomar, mismo que se encuentra en Palomar Mountain al noreste de Escondido, detallaron en un informe al público.

En su reporte preliminar, expertos del USGS informaron que el temblor impactó a una profundidad de poco menos de 5 millas. Hasta esta mañana las actividades en la zona de San Diego no habían sido canceladas y la gente salió a trabajar ante el susto tuvieron cuando apenas unos se despertaban o levantaban de sus camas. Archivado como: Sismo San Diego California

Tras ver la magnitud del terremoto y en base a los datos especificados por los pobladores en las redes sociales, las autoridades estimaron que no habría daños de consideración ni personas lesionadas, sin embargo, activaron todos los protocolos en este tipo de contingencias.

Sismo San Diego California: ¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES MÁS PELIGROSOS?

Cabe recordar los antecedentes más recientes, fue el 15 de abril, que un “evento no sísmico” desbordó un informe falso de un sismo frente a la costa de la isla Catalina. En ese momento no se lanzaron alertas para la población, de acuerdo al USGS, esto porque la alarma no fue suficiente por la magnitud de 4.5.

“El equipo de #ShakeAlert ahora está realizando mejoras en función de lo que aprendimos de este evento”, dijo un portavoz de USGS en un tuit en esa ocasión. Es bien sabido que la zona de California es altamente peligrosa por los terremotos que se presentan.