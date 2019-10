Página

1 de 4

Sismo sacude el sur de México.

El temblor despierta a habitantes de Oaxaca.

No se informa de heridos.

Un sismo de magnitud 5.3 en la escala de Richter sacudió hoy Oaxaca, México.

El movimiento telúrico se registró a las 05:13 horas de este miércoles y tuvo su epicentro a 69 kilómetros al sur de Salina Cruz, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

SISMO Magnitud 5.3 Loc 69 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX 02/10/19 05:13:07 Lat 15.57 Lon -95.06 Pf 12 km pic.twitter.com/jRhruLGVXI — Sismológico Nacional (@SSNMexico) October 2, 2019

De acuerdo con medios locales, no había reportes de heridos ni daños materiales, aunque se informó de que autoridades de Protección Civil activaron los protocolos correspondientes.

Sismo de 5.3 de magnitud se registra este miércoles en #Oaxaca; no se reportan heridos https://t.co/WTD6cNJjGk pic.twitter.com/1cnLBO7rzq — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 2, 2019

“Big One”, el gran terremoto que espera California en cualquier momento

Hay tres palabras que son temidas por cualquier habitante de la costa oeste de los Estados Unidos, específicamente de California: se trata de El Big One, uno te los terremotos más poderosos que se espera suceda en los próximos años y que afectaría a otros Estados como Alaska, Oregon y Washington.

Los científicos que siguen de cerca los movimientos en las placas tectónicas de la Falla de San Andrés estiman que el terremoto más grave que ocurrirá en el país norteamericano tendrá una magnitud superior a los 8 en la Escala de Magnitud de Momento (Mw), que ocasionaría graves daños y pondría en riesgo la vida de miles de personas en todo el territorio de México y Estados Unidos.

Además, los daños se acrecentarían ya que debido a la energía acumulada dentro de las placas tectónicas correspondientes a la Falla de San Andrés, este sismo tendría una duración de entre 3 y 5 minutos y sería tan brutal que los sismólogos más reconocidos predicen que también se producirá un tsunami que podría desencadenar en la separación geográfica de algunas ciudades.

Los terremotos ocurridos el pasado 4 y 5 de julio en California han abierto la puerta a una de las cuestiones que más atemorizan a los habitantes de la Costa Oeste de los Estados Unidos, ya que algunos consideran que estos sismos fueron una antesala de lo que sería el Big One, aunque los especialistas no están tan convencidos de que estos dos terremotos sean el presagio de la llegada de el Big One.

Lo que sí hay que tener presente es que la Falla de San Andrés ha permanecido inactiva por muchos años, por lo que se teme que en cualquier momento libere toda la energía que ha ido guardando con el paso del tiempo.

¿Qué es la Falla de San Andrés?

La Falla de San Andrés es una falla que se extiende por aproximadamente 1,300 kilómetros entre los Estados de California, en Estados Unidos, y de Baja California, en México. Pertenece al llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica.