El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) informó que el sismo en Alaska se produjo a 71 millas al este de la ciudad de Chignik, borough de Lake and Peninsula, a una profundidad de 44 millas, según reseñó el periódico The Sun.

Han pasado ya algunos minutos desde el primer sismo, pero continúan las réplicas. El último temblor se registró hace apenas unos minutos. Hasta ahora, las autoridades de Hawái no han reportado víctimas, ni daños que lamentar, señaló Hawaii News Now .

Otras sugerencias en casos de sismo

Otras sugerencias son: No camines descalzo, podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo. Usa linternas. No enciendas velas, ni uses fósforos. Si estás atrapado, golpea con un objeto para señalar tu posición. No es recomendable gritar, por el contrario tápate la boca y la nariz para que no te afecte el polvo.

También es importante contar con un botiquín de emergencia que contenga: Un listado de números telefóniRecos de emergencia, artículos de asistencia médica primaria, radio portátil con pilas, linterna con pilas y documentos importantes como actas de nacimiento, de matrimonio o escrituras, tal como indica Protección Civil de México.