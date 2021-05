Sismo de magnitud 5.6 remece Perú en pleno miércoles

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas mortales. “El evento no ha generado daños hasta el momento (…) somos un país altamente sísmicos y eso se pone en evidencia con esta continuidad de eventos que el IGP viene reportando; hemos reportado más de 160 eventos en lo que va del año , pero son de magnitudes menores, estamos hablando de 5.5 a menos y eso no ayuda en nada a liberar la energía que esta acumulada frente a la costa peruana, la cual podría dar origen a un evento de gran magnitud”, contó Hernando Tavera, presidente Ejecutivo del IGP.

El terremoto es un fenómeno natural, evidentemente no los podemos evitar, y aun no los podemos predecir. Esa sacudida brusca de la tierra puede llegar a ser muy peligrosa dependiendo de la magnitud del movimiento. De manera que la mejor forma de evitar grandes pérdidas es informándonos y preparándonos para cualquier contingencia.

¿Qué hacer en caso de un terremoto? (II)

En medio de un sismo o terremoto, protege tu cabeza con los brazos. Si estás manejando, detén en carro en un lugar seguro y coloca las luces intermitentes. No camines descalzo, podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo.

Sería se mucha utilidad usar linternas. No enciendas velas, ni uses fósforos. Si estás atrapado, golpea con un objeto para señalar tu posición. No es recomendable gritar, por el contrario tápate la boca y la nariz para que no te afecte el polvo.