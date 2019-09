Página

Sismo Puerto Rico: La vocera de la Agencia de Manejo de Emergencias de Puerto Rico informó que el sismo de magnitud 6.0 no tiene riesgo de tsunami.

En menos de una hora se registraron tres réplicas, de magnitudes 4.7 y 4.6, todas en la misma región y a la misma profundidad.

El temblor se sintió en todo Puerto Rico y es el más fuerte registrado en el país en los últimos años.

Sismo Puerto Rico. Un sismo de magnitud 6.0 se registró cerca de Puerto Rico el lunes en la noche, despertando y asustando a muchos mientras dormían en el territorio estadounidense.

El terremoto se registró a 79 kilómetros (49 millas) de la costa noroeste de la isla y a una profundidad de 10 kilómetros (seis millas), reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. En menos de una hora se registraron tres réplicas, de magnitudes 4,7 y 4,6, todas en la misma región y a la misma profundidad.

Por el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales y no había riesgo de tsunami, dijo Kiara Hernández, vocera de la Agencia de Manejo de Emergencias de Puerto Rico, a The Associated Press.

Los equipos de emergencias ya estaban en alerta por la llegada de la depresión tropical Karen y se comunicaron rápidamente con alcaldes y otras autoridades en toda la isla para comprobar posibles daños.

La Guardia Nacional también estaba movilizada por la tormenta, y las escuelas y edificios gubernamentales estaban cerrados ante la previsión de fuertes lluvias para el martes, con avisos por posibles inundaciones y deslaves.

Según Hernández, los equipos inspeccionarían los edificios para garantizar su seguridad.

“Eso lo sabremos poco a poco”, señaló.

El temblor se sintió en todo Puerto Rico y fue el más fuerte registrado en el país en los últimos años. Aunque en la isla suelen darse sismos muy suaves a diario que nadie nota, los sismólogos dijeron que es inusual que uno de más intensidad sacuda el territorio.

