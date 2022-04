El reporte preliminar e las autoridades es que no se tenían daños visibles ni víctimas mortales por el temblor en el sur de México, sin embargo, la alerta se mantenía para poder reaccionar en caso de que se llegara a informar de daños o de personas lesionadas.

Sismo Oaxaca: ¿QUÉ HACER DURANTE Y DESPUÉS DEL TEMBLOR?

En la página del Cenapred también se informa lo que se debe hacer durante un sismo, conservar la calma y ubícate en la zona de seguridad, alejarse de objetos que puedan caer y de ventanas, si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes, si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.

Además, después el movimiento telúrico se debe revisar tu casa después de un sismo, utilizar el teléfono sólo en caso de emergencia, no encender cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas, mantenerse informado, NO propagar rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades, se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.