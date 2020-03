El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó un sismo de magnitud 3.1 en Nueva York

El temblor fue registrado en el condado de Saratoga

Hasta el momento no se han reportado daños ni heridos

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) reportó un sismo de magnitud 3.1 en el estado de Nueva York en el condado de Saratoga cerca de South Glens Falls, reseñó Newsweek.

El pueblo ubicado al norte de Albany experimentó el temblor a las 6.43 de la mañana hora local.

Hasta el momento no hay informes de daños materiales ni de personas heridas, sin embargo, los residentes declararon que fueron “despertados por el temblor” y escucharon “un fuerte estallido”.

El jefe de noticias de Saratoga-North Country de WNYT, Mark Mulholland, tuiteó: “Así es como lo describiría en mi casa en Wilton: un fuerte estallido que sonó como la caída de un árbol masivo seguido de unos 5-7 segundos de temblores que sacudieron las manijas en los cajones de mi tocador”.

Here’s how I’d describe it at my house in Wilton: A loud boom which sounded like a massive tree falling followed by about 5-7 seconds of shaking which rattled the handles on my dresser drawers. @WNYT https://t.co/A2kc3uNVUv — Mark Mulholland (@MulhollandWNYT) March 11, 2020

El alguacil del condado de Saratoga, Michael Zurlo indicó a través de un tuit que su oficina estaba trabajando con los servicios de emergencia del condado para evaluar la situación.

We have received confirmed reports of a 3.1 magnitude earthquake in Saratoga County. At this time there are no reports of damages. My office is working with county emergency services in assessing the situation. — Michael Zurlo (@SheriffZurlo) March 11, 2020

Los residentes compartieron sus experiencias del sismo e indicaron que la sacudida duró entre 2 y 30 segundos.

“El ruido que produjo el sismo sonó como un camión volcado en el edificio, realmente duro. Fue aterrador, salimos a buscar daños pero no encontramos ninguno. Nuestra vecina y su novio también sintieron lo que parecía una explosión sónica, mis tímpanos todavía se sienten doloridos”, relató una residente de South Glens Falls.

Otra persona de Saratoga Springs dijo: “Pensé que un camión se estrelló afuera de mi casa. Estaba dentro de mi casa cuando el edificio tembló y las ​​ventanas se sacudieron”.

The U.S. Geological Survey confirms a 3.1 magnitude earthquake hit South Glens Falls around 6:45 a.m. Do you have any surveillance video of the earthquake? Is there any damage in your area? We want to know! pic.twitter.com/3ZGFMSP1SK — WNYT NewsChannel 13 (@WNYT) March 11, 2020

¿Qué hacer y qué no en caso de un terremoto?

El terremoto es un fenómeno natural, evidentemente no los podemos evitar, y aun no los podemos predecir. Esa sacudida brusca de la tierra puede llegar a ser muy peligrosa dependiendo de la magnitud del movimiento.

De manera que la mejor forma de evitar grandes pérdidas es informándonos y preparándonos para cualquier contingencia.

Muchos de los países de América Latina están ubicados en el llamado Cinturón de Fuego. Precisamente, las costas del océano Pacífico se caracterizan por una alta actividad sísmica. También los movimientos de las placas Sudamericana y del Caribe afectan a países latinoamericanos.

El Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile difundió una guía para la prevención e información en caso de sismos. Estos son los aspectos que debe considerar:

Es importante tener siempre identificadas las zonas seguras de tu casa, colegio o trabajo.

En caso de un terremoto aléjate de muebles, lámpara y ventanas que se puedan romper.

Agáchate y cúbrete. Lo más importante es que te resguardes.

Permanece dentro de tu hogar. Usa las escaleras, si necesitas salir a la calle.

Si estás en la calle, aléjate de edificios y postes eléctricos.

Protege tu cabeza con los brazos.

Si estás manejando, detén en carro en un lugar seguro. Coloca las luces intermitentes.qué hacer terremoto

No camines descalzo, podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo.

Usa linternas. No enciendas velas, ni uses fósforos.

Si estás atrapado, golpea con un objeto para señalar tu posición. No es recomendable gritar, por el contrario tápate la boca y la nariz para que no te afecte el polvo.

