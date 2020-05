El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS en inglés) informó que un sismo de magnitud 6.4 en la escala de Richter se produjo en el remoto oeste de Nevada el viernes temprano, reseñó The Associated Press.

El temblor fue reportado a las 4:03 de la mañana hora del Pacífico a unas 35 millas de Tonopah, justo al este del rango de Sierra Nevada.

El sismo inicial golpeó aproximadamente 4.7 millas (7.6 kilómetros) de profundidad, dijo el USGS, y al menos seis réplicas considerables se registraron poco después, incluidas incluyendo una con una magnitud estimada de 5.1 y dos temblores de 4.9.

Personas desde Salt Lake City, Utah, hasta el Valle Central de California informaron a través de Twitter que sintieron el terremoto.

A preliminary magnitude 6.4 earthquake strikes in Nevada, near the California border. No immediate word on injuries or damage. https://t.co/1FrxKFB2cK

— CNN Breaking News (@cnnbrk) May 15, 2020