Autoridades llevan a cabo un monitoreo de la zona para verifica que no existan daños estructurales en los inmuebles, y que tampoco se reporten víctimas, aunque el primer informe indica que no hay afectaciones de ningún tipo.

De inmediato se activaron los protocolos establecidos para este tipo de fenómenos, y aunque fue de una potencia moderada, algunas personas lograron percibir el temblor, que hasta el momento, no se sabe que haya pasado nada grave.

Autoridades reportan un sismo en México, en el estado de Puebla, verifican posibles daños , pero no hay heridos hasta el momento, de acuerdo al informe preliminar que se ha dado en algunos portales de noticias como Televisa News .

Se pusieron en contacto con las autoridades del sistema de Protección Civil, quienes confirmaron que pese al sismo en Puebla, no se presentaron personas heridas ni daños estructurales en la zona referida, pero que mantenían la vigilancia.

Aún así, las autoridades mantendrían el monitoreo de cualquier posible contingencia para que la población esté segura y no se presente una emergencia, por lo que mantendrán informada a la gente si hay alguna novedad al respecto del sismo en Puebla. Archivado como: Sismo en México

Pese al movimiento, la alarma sísmica no fue activada, ya que se requiere que el movimiento telúrico sea mínimo de 5.5 de magnitud, por lo que en esta ocasión el temblor fue de 4.2, así que no lo consideraron oportuno.

El Sistema de Alertamiento Sísmico no fue activado, debido a la intensidad mínima. “El Sistema detona activación ante movimientos mayores a 5.5, que impliquen riesgo para la ciudad”, informó protección Civil Municipal.

De manera textual las autoridades dijeron: “Personal de esta Coordinación realiza un monitoreo a lo largo del territorio para descartar posibles afectaciones”. El sismo registrado a las 9:52 horas, con epicentro en Santa María Xonacatepec, no generó daños.

Uno de los más recientes sismos que se sintió en México, se registró en California, Estados Unidos, a principios de este mes que termina. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un sismo de magnitud 3.4 en California que se sintió hasta México; pero no fue el único de la jornada porque le siguió otro fuerte movimiento a pocos kilómetros de distancia.

Este segundo movimiento de magnitud 3 en la escala sismológica de Richter ocurrió en a 5 kilómetros de Running Springs, otra de las poblaciones cercanas a Los Ángeles. Según la agencia, tuvo una profundidad de 4.9 kilómetros. ¿Se acerca el Big One?

Este primer movimiento, tuvo una profundidad de 4.2 kilómetros; pero no ha sido el único durante el día, según indica el USGS. Minutos más tarde se registró un segundo temblor, dijeron las autoridades en un comunicado.

Los dos movimientos registrados no representaron un riesgo para la comunidad. Las autoridades no reportaron ni víctimas, ni daños a estructuras, aunque muchos residentes del sur de California e incluso en la frontera mexicana manifestaron haber sentido el movimiento telúrico

“¿SINTIERON EL TEMBLOR?”

En la cuenta de entretenimiento @chamonic3 preguntaron a los seguidores: ¿Sintieron el temblor? y de inmediato algunos contestaron: “Si fue horrible, yo vivo en Fontana y se sintió de lo peor”, “sí se sintió fuerte a mi me despertó dios nos cuide”, “Se sintió muy feo. Y el ruido”, “Siii se sintió horrible un ruido muy feo”, “Como que algo tronó”,

Otros por el contrario ni cuenta se dieron: “A que hora fue?? Yo vivo en Upland y nada q sentí”, “A que hora fue q no lo sentí”, “Yo no sentí nada”, “Gracias a Dios No lo sentí para nada, los temblores dan pánico”, agregaron. Archivado como: Sismo en México