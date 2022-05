Mhoni Vidente predijo un sismo para estas fechas en México y se cumple

Reportan temblor de magnitud 4.7 en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Otra vez la cubana acierta en sus predicciones de 2022

Tal como lo predijo Mhoni Vidente al inicio de este año, un sismo de magnitud considerable se registró la mañana de este miércoles en México, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de Infobae y a grupo Milenio, donde la cubana dio sus visiones para lo que resta de 2022.

Fue a través del Servicios Sismológico Nacional (SSN) que se emitió la alerta alrededor de las 9 de la mañana y se notificó que su magnitud fue de 4.7 en la ciudad de Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, por loq que de inmediato se activaron los protocolos de reacción para ayudar a la población.

¿HUBO HERIDOS O MUERTOS?

Los expertos mencionaron que el movimiento telúrico registró un epicentro 518 km al suroeste de la ciudad, con una profundidad de 10 km y algunos de los vecinos de la localidad informaron a través de las redes sociales que pudieron sentir el temblor cuando realizaban actividades laborales, escolares o del hogar.

Hasta el momento, el reporte más reciente señala que no hay víctimas mortales ni daños considerables a los inmuebles de la ciudad, sin embargo, las autoridades hacen un llamado a la población a no caer en el pánico y no crear falsas noticias que puedan perjudicar su trabajo.