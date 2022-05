Sismo Los Ángeles: ¿HAY VÍCTIMAS O DAÑOS?

Aunque el temblor fue lo suficientemente fuerte para activar la alerta, las autoridades informan que hasta el momento no se tiene conocimiento de víctimas o daños a la infraestructura de la ciudad, por lo que continuarán con la revisión de todo lo que ha sucedido.

En este tipo de casos es importante que la gente mantenga la calma, que tenga listo sus papeles más importantes, una mochila con artículos e primeros auxilios, comida, agua, que no use elevadores, que salga a lugares seguros y en orden para no caer en pánico. Archivado como: Sismo Los Ángeles