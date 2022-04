Publicaciones de usuarios en Twitter señalan que el movimiento telúrico sucedió alrededor de las 7:44 am, motivo por el cual despertó a muchos habitantes que compartieron fotografías del hecho, que los asustó y salieron a las calles a ponerse a salvo y esperar indicaciones de las autoridades.

Además, hasta la mañana de este martes, no se reportaron víctimas mortales por el temblor que se sintió también en la Ciudad de México, por lo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no fue necesaria la activación de las alarmas. Archivado como: Sismo Guerrero México

Pese a lo aparatoso que pudo ser la magnitud del temblor, las autoridades del Servicio Sismológico Nacional y de Protección Civil, indicaron que las alertas no fueron encendidas, motivo por lo cual solo se realizó un monitoreo para ver si había daños en la infraestructura, tras el sismo en Guerrero, México.

Pese a lo aparatoso de todo, hasta las 9 de la mañana, tiempo local de México, no había reporte de daños considerables ni de víctimas, sin embargo, las autoridades permanecían atentas a cualquier situación que pudiera presentarse en las siguientes horas.

Sismo Guerrero México: ¿QUÉ DEBO HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN SISMO?

Las recomendaciones antes de un temblor es establecer un plan de protección civil con rutas evacuación y zonas de seguridad para evitar pasillos y puertas. Tener a la mano documentos importantes, botiquín e primeros auxilios y más papeles que puedan servir tras el sismo.

Durante el temblor es importante mantener la calma, ir a zonas seguras y no utilizar el elevador y al terminar el movimiento telúrico, revisar si no hay lesionados, verificar daños, no usar teléfono y tener cuidado con los cables que puedan quedar colgando en las calles o casas.