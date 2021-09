De acuerdo con Excélsior, éste sábado empezó bastante ‘movido’. Según mencionó el medio, se debe a que una serie de sismos fueron registrados en la madrugada de este sábado en el estado de Guanajuato al noreste de la localidad de San Felipe. La alerta rápidamente se compartió en las redes sociales del sismológico donde los usuarios no han dudado en dejar sus comentarios al respecto.

En la madrugada de este sábado, las alertas de los centros sismológicos se activaron cuando vieron actividad sísmica en el estado de Guanajuato al noreste de la localidad de San Felipe. Por tal motivo, cientos de personas comenzaron a señalar en sus redes que era oficial que había iniciado septiembre y que esperaban, no viniera acompañado de un gran temblor.

Ya llegó septiembre con sus temblores. Varios usuarios en redes sociales, aseguraron que en México el mes de septiembre no solo es importante por sus festejos de independencia, sino también por la variedad de sismos que hay en la región y los cuales han sacado más de un susto a los mexicanos.

A las 5:05 a.m. (Hora local) llegó el reporte de el SS(SSN), donde se informó a la población de que había ocurrido un movimiento telúrico en dicha zona. Los usuarios no han dudado en poner en los comentarios del tuit que si percibieron el sismo e incluso señalaron que los había despertado de su sueño.

Un minuto después, el mismo municipio registró otra sacudida a 2 kilómetros de la ubicación anterior señalada a las 4:46 de la madrugada con magnitud 3.6., aunque no sorprendió a los expertos en el tema, ya que han mencionando que podría tratarse de réplicas del primer movimiento que se registró. Archivado como: Sismo Guanajuato SLP México

La población comenzó a escribir si habían o no sintieron el movimiento sísmico. Además de que empezaron a comentar sobre las posibilidades de que estos movimientos se hayan desarrollado por un evento relacionado con actividad volcánica debido a que se han reportado ‘ruidos’ provenientes del cerro del Gigante en León, Guanajuato. Archivado como: Sismo Guanajuato SLP México

Sismo Guanajuato SLP México: Hubo percepción del sismo

Como los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN) se publicaron en redes sociales, los usuarios no han dudado en escribir lo que sintieron al ser originarios de la zona. En dicha publicación se lee su preocupación ante el movimiento y también la duda que surgió al no saber si era o no un sismo.

“Si lo sentí fuerte, hasta pensé que había explotado una mina cercana como ya había pasado antes, la única ves que sentí algo así fue justamente por la explosión de una mina”, compartió uno de los usuarios en redes sociales intentando comparar el movimiento telúrico con una sensación similar a la explosión de una mina. Archivado como: Sismo Guanajuato SLP México