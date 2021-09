“Este no es un evento que ocurrió sin previo aviso. Hemos visto actividad en esta región durante varios meses. Este fue un fuerte terremoto, no fue bajo el mar sino bajo tierra y afectó áreas pobladas”, dijo el sismólogo Gerasimos Papadopoulos en la emisora ​​estatal griega ERT.

El movimiento telúrico se produjo a las 9:17 de la mañana, hora local (0617 GMT), según el Instituto de Geodinámica de Atenas, con un epicentro 246 kilómetros (153 millas) al sur-sureste de la capital griega, Atenas, informó The Associated Press.

Los vuelos nacionales e internacionales al aeropuerto de Heraklion no se vieron afectados por el terremoto, mientras que la asociación de hoteleros de la región dijo que no hubo daños graves en ningún hotel de la zona, que incluye muchos complejos turísticos populares.

Otras sugerencias en casos de sismo

Otras sugerencias son: No camines descalzo, podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo. Usa linternas. No enciendas velas, ni uses fósforos. Si estás atrapado, golpea con un objeto para señalar tu posición. No es recomendable gritar, por el contrario tápate la boca y la nariz para que no te afecte el polvo.

También es importante contar con un botiquín de emergencia que contenga: Un listado de números telefóniRecos de emergencia, artículos de asistencia médica primaria, radio portátil con pilas, linterna con pilas y documentos importantes como actas de nacimiento, de matrimonio o escrituras, tal como indica Protección Civil de México.