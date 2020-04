Un nuevo sismo sacudió California y luego se produjo una seguidilla de temblores que alertó a los habitantes de un potencial peligro.

Un sismo de magnitud 4.9 estremeció a los residentes cerca de Anza, en California, y se sintió en varias partes del sur del estado el viernes, informó USA Today en la madrugada de este sábado.

El temblor se registró a las 6:53 de la tarde, aproximadamente a 10 millas al este de Anza, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Su epicentro se ubicó cerca de la Reserva de la Montaña Santa Rosa y la Banda Santa Rosa de Indios Cahuilla, detalló el referido medio.

M4.9 earthquake near Anza a few minutes ago, did you feel it? Report what you felt to the @USGS “Did You Feel It” form: https://t.co/1uxC1uYU6j . pic.twitter.com/wwsqRG7kk4

El sismo se sintió fuertemente en Palm Springs, donde se estremecieron las casas, además de sacudir muchas otras comunidades.

Desde el momento del primer sismo hasta las 9:07 de la noche, hubo ocho réplicas que variaron en magnitud de 2.6 a 3.7.

El temblor en Anza se midió inicialmente como un sismo de 4.64.

No había habido informes iniciales de daños, dijeron funcionarios del condado de Riverside en Twitter.

Debra Hovel, residente de Palm Springs y cofundadora de Makerville, un estudio de artistas y retiro cerca de Anza, en la autopista 74, fue de las que sintió el temblor en California.

“¡Wow! Simplemente nunca sentimos temblores en Makerville. Sentados (en) la mesa de nuestro comedor en el estudio, vimos cómo los cuadros caían al suelo y nos preguntamos si había caído una bomba. Felizmente, todo terminó rápido”, expresó.

Barry Zander calificó el temblor como la mayor sacudida que ha experimentado en nueve años en Idyllwild.

Minutos después del temblor inicial, se registró un sismo de magnitud 2.5 en Bombay Beach, en la costa del Mar de Salton, según el USGS. “Sonaba como si alguien rodara por nuestro ático”, dijo Uwe Martin, de Bombay Beach.

Lucy Jones, una sismóloga con sede en California, indicó en Twitter que el temblor de Anza estaba cerca y tal vez en la falla de San Jacinto, que abarca más de 120 millas y está cerca de comunidades como San Bernardino, Hemet, Anza y Borrego Springs.

EARTHQUAKE: A 4.9 magnitude earthquake hit the area just south of Palm Desert, California at 6:53 p.m. this evening. In the past 20 minutes, there have been six earthquakes with a magnitude of 2.5 or higher in that area. We will continue to keep you updated. #CAwx #earthquake pic.twitter.com/8NaZYI0GrF

— Allison Gargaro (@allisongargaro) April 4, 2020