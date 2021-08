Hasta ahora no ha habido informes inmediatos de lesiones, pérdida de vidas o daños a la propiedad, y a pesar de la magnitud del terremoto, no se han emitido advertencias de tsunami, acotó The Sun.

El Cinturón de Fuego del Pacífico

Sobre el evento sísmico, The Sun explicó que tendría que ver con el llamado “Cinturón de fuego” en el Océano Pacífico, que es donde ocurren la mayoría de los terremotos y erupciones volcánicas del mundo debido a que ahí se encuentran muchas de las fallas de la Tierra.

De hecho, precisó The Sun, tres volcanes también están haciendo erupción simultáneamente a través de The Last Frontier, con al menos dos arrojando niveles bajos de ceniza y vapor. Las erupciones han estado ocurriendo durante más de una semana, aunque hasta ahora no representan una amenaza para las comunidades cercanas.