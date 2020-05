Sismo en Tennesse. Un sismo de magnitud 3.3 fue reportado la madrugada de este domingo en el condado de Franklin, en Tennessee.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor se registró a las 3:33 de la madrugada, hora del Centro, a aproximadamente 4.3 millas al sureste de Sewanee.

El sismo, que se situó a unas 6.7 millas de profundidad, tuvo su epicentro a unas 20 millas de la frontera con Alabama.

De momento no se han reportado daños ni heridos.

