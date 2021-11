“Recordamos mantener la calma y estar informados a través de fuentes oficiales”, agregó. Hasta el momento de la redacción de esta nota, Guillermo Lasso, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, no ha enviado mensaje alguno tras el sismo, sin embargo, medios locales reportaron que fue evacuado.

Medios locales reportaron deslizamientos de tierra, escombros, caídas de techos entre otros múltiples daños, al momento de la redacción de esta nota no se sabe con certeza si existen heridos o muertos tras el fuerte sismo en la capital del país sudamericano.

El temblor, a una profundidad moderada de 35 kilómetros (22 millas) ocurrió a las 00:25 de la madrugada, hora local. El epicentro estaba 61,4 kilómetros (38,1 millas) al sur de Masachapa y unas pocas millas más al sur del municipio de San Rafael del Sur. En un primer momento no había reportes de daños o heridos, ni se emitió una alerta de tsunami.

Además, recientemente, tres sismos sacudieron en un solo día a los habitantes de Escocia y se encendieron las alertas de las autoridades, los movimientos telúricos estremecieron gran parte del territorio, causando temor entre la población que no está acostumbrada a vivir este tipo de experiencias, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Daily Mail obtenida del Servicio Geológico Británico, que alertó con un comunicado a través de su cuenta oficial en Twitter.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN LA ZONA DE PELIGRO?

Los habitantes de inmediato expresaron su temor al describir los terremotos como ‘un tren de carga’ corriendo por su casa, ya que Escocia no es una zona sísmica y los tomó por sorpresa. El primer terremoto, tuvo una magnitud 3.3, y se sintió en el oeste del país europeo esta mañana temprano, por lo que habitantes salieron corriendo de sus casas, se levantaron de sus camas y se pusieron a salvo en la calle, sin saber qué había ocurrido.

¿El reporte indica que el epicentro del sismo fue cerca de la ciudad de Lochgilphead en Argyll and Bute, y el temblor se sintió en amplia zona de la región aproximadamente a la 1.44 a.m., Sin embargo, solo pasaron 58 minutos y se registró otro movimiento telúrico de magnitud 1.6 en Roybridge en las Highlands. Éste se detectó a una profundidad de 7 km, según el Servicio Geológico Británico, y el temblor se sintió alrededor de las 2.42 a.m.