Luego de que se registrara un sismo de magnitud 6.5 en Puerto Rico esta madrugada, medios locales reportaron sobre la primera víctima fatal.

Se trata de un hombre de 73 años que murió luego de que una pared cayera sobre él.

Wanda Vázquez, gobernadora de Puerto Rico, pidió “calma” a los residentes de la isla a través de una publicación de Twitter.

Además, suspendió clases y actividades labores en el sistema público, a excepción de aquellos quienes trabajen “de primera respuesta”, pues deben estar activos ante la situación.

Por otra parte, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico informó que como medida de “auto protección” el sistema ha salido de servicio.

Esperan poder reponer el servicio rápidamente, pero antes deben realizar una evaluación sobre los daños que pudieron haber afectado la Central Costa Sur y otras subestaciones.

Medios locales y habitantes de Puerto Rico han publicado a través de las redes sociales imágenes que evidencian los daños materiales luego de los sismos que han afectado la isla.

La infraestructura de muchas casas han colapsado y las personas han perdido sus viviendas.

El movimiento fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos a las 4:24 de la madrugada y situó el epicentro justo al sur de la isla a una profundidad de 10 kilómetros.

A 6.6-magnitude earthquake struck Puerto Rico before dawn, less than a day after another one hit the U.S. territory and caused heavy damage in some areas. The U.S. Geological Survey said the quake hit just south of the island at a shallow depth. https://t.co/1QywyYuYYz

— The Associated Press (@AP) January 7, 2020