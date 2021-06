Sismo despertó la mañana de este lunes a los habitantes del norte en Puerto Rico

Autoridades activaron los protocolos de respuesta ante la posibilidad de una emergencia

Hasta el momento no hay advertencia de tsunami en la zona cercana

Un sismo despertó la mañana de este lunes a los habitantes del norte en Puerto Rico, por lo que las autoridades activaron los protocolos de respuesta ante la posibilidad de una emergencia, de acuerdo a la agencia de noticias EFE al portal de noticias de Primera Hora.

La información fue publicada rápidamente por los expertos de la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), quienes establecieron la magnitud del terremoto, que hasta el reporte más reciente, no indicaba de daños en las estructuras del país.

SIN ADVERTENCIA DE TSUNAMI

Sin embargo, las autoridades permanecían alerta y su personal hacía un diagnóstico de las consecuencias, pero lo bueno es que no había reporte de personas fallecidas o heridas por el movimiento telúrico que se presentó en la mañana.

Sobre una posible advertencia de tsunami, no se tenía conocimiento alguno, pero la ciudadanía permanecía alerta ante un cambio de información en las próximas horas, por lo que no se descartaba del todo el otro fenómeno natural, pero el aviso o la vigilancia no se dio.