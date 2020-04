Se pudo sentir un ligero temblor en toda la cuenca de Los Ángeles, California después de que un sismo de magnitud 3.7 golpeara el sur de la ciudad justo después de la medianoche del miércoles, reseñó The Associated Press.

Los Angeles Times informó que el sismo, que ocurrió a las 12:03 a.m., se produjo en el sur de Los Ángeles, Inglewood, Culver City, Playa Vista y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Muchos edificios sacudieron las lámparas en el interior y el movimiento fue suficiente para mover y hacer sonar los platos, las ventanas y mover los autos que estaban estacionados.

El epicentro del temblor fue aproximadamente media milla al sureste de las avenidas Slauson y La Brea y ocurrió en las cercanías de la zona de la falla de Newport-Inglewood, según The Times.

La falla de Newport-Inglewood, que se extiende desde el lado oeste de Los Ángeles hasta la costa del condado de Orange, se ha considerado durante mucho tiempo una de las zonas de mayor peligro sísmico del sur de California porque se encuentra debajo de algunas de las áreas más densamente pobladas de la región.

La falla de Newport-Inglewood fue responsable del movimiento telúrico más mortal que se ha registrado en la historia moderna del sur de California: el terremoto de magnitud 6.4 de Long Beach de 1933, que mató a unas 120 personas.

En los últimos 10 días, ha habido dos sismos de magnitud 3.0 o más en la misma zona de la falla.

According to the US Geological Survey, a 3.7-magnitude earthquake hit the View Park-Windsor Hills area of Los Angeles just after midnight local time. It had a depth of 7 miles. The Los Angeles Fire Department said it had not found earthquake-related damage.#CAwx #Earthquake pic.twitter.com/UjxtCP9Z1S

— Erin Thomas (@ErinThomasWx) April 22, 2020