Otras sugerencias en casos de temblor

Otras sugerencias son: no camines descalzo, ya que podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo. Usa linternas. No enciendas velas ni uses fósforos. Si estás atrapado, golpea con un objeto para señalar tu posición. No es recomendable gritar, por el contrario tápate la boca y la nariz para que no te afecte el polvo.

También es importante contar con un botiquín de emergencia que contenga: un listado de números telefónicos de emergencia, artículos de asistencia médica primaria, radio portátil con pilas, linterna con pilas y documentos importantes como actas de nacimiento, de matrimonio o escrituras, tal como indica Protección Civil de México.