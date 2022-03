Sismo en Haití desata pánico y reportan varios heridos leves

Un fuerte sismo sacudió el sur de Haití, confirmaron las autoridades.

El sismo en Haití tuvo una magnitud preliminar de 5.1.

El sismo en Haití desató el pánico y algunos habitantes empezaron a correr. Volvió a temblar la tierra. Un sismo de magnitud preliminar 5.1 estremeció el sur de Haití, cerca de una zona que todavía pasa apuros para recuperarse de un terremoto mucho más fuerte el año pasado, reportó la agencia de noticias AP pasadas las 10.00 de la noche del miércoles 23 de marzo. Al menos hasta el momento en que se publicó el informe, no hubo reportes de muertes o heridos de gravedad por el sismo en Haití. Frankel Maginaire, un reportero de Radio Caraïbes en la localidad de Jeremie, le dijo a The Associated Press (AP) que algunas personas sufrieron heridas menores luego de que la gente fue presa del pánico y comenzó a correr. Sismo en Haití desató el pánico Algunos residentes indicaron que ciertos muros que sufrieron daños en el sismo de 2021 se desplomaron ahora, acotó AP. Jean Louis Paul Menard, director del departamento de policía de Grand’Anse, le dijo a la referida agencia informativa que algunos ladrillos se desprendieron de la catedral principal de Jeremie, y que algunos estudiantes que aún estaban en clases entraron en pánico. El sismo tuvo su epicentro a 18 kilómetros (11 millas) al norte de Jeremie y apenas a 10 kilómetros (seis millas) de profundidad, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos citado por AP, que precisó que Jeremie se ubica en el extremo de la región sur de Haití.

El doloroso recuerdo de un poderoso sismo en Haití Un terremoto de magnitud 7.2 que devastó el sur del país en agosto de 2021 causó la muerte de más de 2,000 personas y destruyó o provocó daños en decenas de miles de casas. Muchos habitantes todavía están en los albergues temporales, recodó la agencia de noticias AP el miércoles. A pesar de la tragedia que significó aquel sismo en Haití, la ayuda ha sido escasa debido a que el crimen organizado todavía controla la carretera principal que une a la capital Puerto Príncipe con el sur del país, detalló el reporte de AP, también citado por la cadena ABC News y The Washington Post.

EEUU registró un sismo el mismo día que ocurrió el de Haití Por otra parte, las autoridades estadounidenses reportaron también el miércoles un intenso sismo de magnitud 4.7 en Alaska, Estados Unidos. El temblor despertó el temor en la gente y es que hace unos meses se originó justamente en Alaska el terremoto más potente de Estados Unidos en los últimos ¡50 años! El miércoles 23 de marzo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó sobre un terremoto de magnitud 4.7 en la escala sismológica de Richter que se registró cerca de Port Alsworth y que se sintió ampliamente en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska

El temblor sacudió varias localidades Los reportes oficiales indicaron que el movimiento telúrico ocurrió el miércoles justo antes de las 11.00 de la mañana (hora local) y fue lo suficientemente intenso para que lo pudieran sentir no solo en Anchorage, sino también en las áreas Southcentral y Southwest del estado. En un informe preliminar, los expertos habían estimado una intensidad de 5.0 grados, pero finalmente determinaron que el terremoto había sido de magnitud 4.7 y agregaron que había ocurrido a 65 kilómetros al este de Port Alsworth, en Alaska. El USGS también detalló que el sismo tuvo epicentro a 146,1 kilómetros de profundidad.

Autoridades se pronuncian tras el temblor “Estamos trabajando para revisar ese evento que se sintió en Southcentral. Próximamente tendremos información actualizada”, indicó el Centro de Terremotos de Alaska luego de recibir los reportes sobre el intensos sismo que se sintió en el estado más al noreste del país. La buena noticia es que las autoridades no habían recibido reportes de personas heridas a causa de ese sismo de magnitud 4.7, ni tampoco de daños materiales importantes que lamentar, detalló el diario The Sun. No han determinado si generará réplicas.

¿Qué hacer en caso de un terremoto? El Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile difundió una guía sobre qué hacer en caso de sismos. Estos son algunos de los aspectos que debe considerar si llega a presenciar uno: aléjese de muebles, lámparas o ventanas que se puedan romper. Agáchese y cúbrase, lo más importante es resguardarse. Usa las escaleras si está dentro de una edificación. Si estás en la calle, aléjese de edificios y postes eléctricos. Proteja su cabeza con los brazos y no camine descalzo, podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo. Use siempre linternas, no velas ni fósforos.

¿Qué NO debe hacer en caso de sismo? En medio de lo desconcertante que puede llegar a ser presenciar un terremoto devastador, es importante siempre tener presente que NO debe usar elevadores o ascensores y NO debe usar fósforos o encendedores, en cambio se recomienda que utilice linternas. También debe tratar de mantener la clama y evite correr, gritar o empujar a otros. Finalmente, evite quedarse cerca de cocinas o lugares donde haya cables de alta tensión. Para salir a salvo de una situación de riesgo, siempre preste atención a las indicaciones de los bomberos o rescatistas y trate, en medida de lo posible, de mantenerse informado con datos oficiales que ofrezcan las autoridades de su localidad.