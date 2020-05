Un sismo de magnitud 5 que se registró en la noche del lunes en el suroeste de China dejó 4 muertos y 23 heridos, según el Centro de Redes Sismológicas del país.

El movimiento telúrico en el condado Qiaojia de la provincia Yunnan se produjo a las 9:47 de la noche a una profundidad de 8 kilómetros (5 millas), detalló la agencia de noticias AP.

El Servicio Geológico de Estados Unidos calculó que el sismo tuvo una magnitud de 4,5 y una profundidad de 10 kilómetros (6 millas), al tiempo que dio datos ligeramente distintos sobre la hora en que ocurrió y la ubicación del epicentro. Ese tipo de discrepancias no son inusuales, dadas las enormes distancias involucradas, explicó la referida agencia.

At least 4 people are dead and 23 injured when an earthquake struck Qiaojia county in Yunnan province.

The China Earthquake Networks Center recorded it as a magnitude 5.0 quake pic.twitter.com/bKCHLa3sE4

