Hasta el momento no se sabe de víctimas ni de daños estructurales en los edificios de la ciudad, sin embargo, las autoridades mantienen la vigilancia, por si se llegan a presentar algunas réplicas y estar listo ante cualquier contingencia.

Aunque la magnitud del temblor es considerada leve, muchas personas dijeron tener miedoy sentir de manera considerable, por lo que no pudieron evitar manifestar su temor por este fenómeno natural que se presentó. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Sismo en California

De acuerdo al reporte del portal de The Sun, el temblor se centró a las afueras de San Leandro, en Ashland, y golpeó alrededor de las 6:30 pm, pero otras personas dijeron sentirlo a una hora distinta o quizá lo que sintieron fueron las réplicas.

Además, confesó que sintió que los cimientos se podrían venir abajo debido a la fuerza del temblor, sin embargo, no sucedió, pero sí tuvo mucho miedo de que pudiera suceder algo más trágico con el movimiento telúrico. Archivado como: Sismo en California

Matt Bigler, quien estaba en San Leandro, agregó: “Estaba lavando platos y de repente la cocina se balanceaba de un lado a otro”. Era una especie de balanceo de un lado a otro de la casa”. No hubo reportes inmediatos de daños o lesiones.

La información fue publicada rápidamente por los expertos de la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), quienes establecieron la magnitud del terremoto, que hasta el reporte más reciente, no indicaba de daños en las estructuras del país. Archivado como: Sismo en California

Sismo en California: ALERTA

Sin embargo, las autoridades permanecían alerta y su personal hacía un diagnóstico de las consecuencias, pero lo bueno es que no había reporte de personas fallecidas o heridas por el movimiento telúrico que se presentó en la mañana.

Sobre una posible advertencia de tsunami, no se tenía conocimiento alguno, pero la ciudadanía permanecía alerta ante un cambio de información en las próximas horas, por lo que no se descartaba del todo el otro fenómeno natural, pero el aviso o la vigilancia no se dio.