Sin embargo, no era una señal del fin del mundo ni algo del otro mundo y hay una explicación a todo este fenómeno, aunque no deja de preocupar el hecho de que en tan solo una semana, ya el estado resintiera dos movimientos telúricos.

“DIOS NOS AYUDE Y PROTEJA”

Tras el movimiento, varias personas expresaron su miedo en las redes sociales a cerca de este fenómeno natural que tanto temen los ciudadanos, debido a los grandes desastres que causa normalmente. Hasta el momento no se han reportado ningún daño.

“Dios no ayude y proteja, gracias a dios están bien”, “Miedo total”, “Ay no Dios mío protege a tus hijos”, “Ay no que miedo, que Dios los proteja”, “Si bien fuerte en Anaheim”, “Yo vivo en Lancaster y no sentí nada si no ya estuviera afuera como tú”, “Fue 4.4 Carson fue el epicentro”, “Yo estoy en South Gate, sentada mirando la tele y sentí que me jalo el sofá y tronó. Fuerte”, fueron algunos comentarios. Archivado como: Sismo en California