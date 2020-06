Sismo en California. Un sismo de 5.8 de magnitud se registró cerca de las 10:40 de la mañana de este miércoles (1:40 de la tarde en el este de Estados Unidos) cerca de Lone Pine, California, reportó el Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS).

Previamente se había reportado que el sismo había sido de magnitud 6.0, informó la televisora local KMPH.

Luego del sismo se han reportado hasta ahora tres réplicas de 3.6, 3.1 y 2.5 de magnitud.

Hasta ahora no se han reportados heridos ni daños.

Un reportero de KMPH subió un video en Twitter de cómo se sintió el temblor en el estudio de televisión.

We just felt a little shake in our newsroom! Did anyone else feel that? #earthquake #Fresno #California pic.twitter.com/BnWyAzJlSx

— Michael Ikahihifo (@Mike_Ikahihifo) June 24, 2020