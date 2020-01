Un sismo de magnitud 4.0 se registró en California esta madrugada, según informa el USGS.

Afectó a los condados de Ventura y Los Angeles.

El sismo ocurrio tres horas después de que otro de magnitud 3.9 que afectara a Morgan Hill y Gilroy, cerca de San José.

Un sismo en California de magnitud 4.0 afectó a los condados de Ventura y Los Angeles en esta madrugada del 2 de enero, informa USGS.

Su epicentro estuvo a 25km al Sur de S Port Hueneme, CA. a 19 millas de Oxnard, y su profundidad fue de 10kms.

Previamente a este, hubo otro sismo de menor magnitud, 3.9 en la escala de Richter, que afectó el área de Morgan Hill y Gilroy, cerca de San José.

A magnitude 4.0 earthquake lightly shook the Los Angeles area early Thursday, striking in the ocean off coastal Southern California. https://t.co/pRsrGEcmuM — CNN (@CNN) January 2, 2020

El temblor tuvo lugar en un área donde hay varias fallas localizadas como la falla Anacapa-Dume, que se extiende por debajo del Pacífico paralela a la costa de Malibú hasta llegar a Santa Mónica, California.

