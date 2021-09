Tras el sismo en esa zona de Alaska, las autoridades advirtieron que las réplicas podrían estar en camino. No se dispuso de información inmediata sobre posibles daños o lesiones. Las autoridades no han emitido alertas o advertencias de que pueda ocurrir un tsunami en la zona.

El Primer Ministro, Scott Morrison, informó que no hay reportes de heridos graves. AP mencionó que el sismo ha sido el de mayor intensidad en estremecer a Australia desde que se produjo un temblor de magnitud 6,6 con epicentro a 210 kilómetros (130 millas) de la ciudad costera de Broome, en el noroeste del país, en 2019. Sin embargo, Newsweek reseñó que ha sido el más potente en 24 años.

El alcalde de Mansfield, Mark Holcombe, dijo que no tenía información de que hubiera daños en la ciudad. Pero los medios de comunicación mostraron imágenes de daños en algunas paredes en Chapel Street, en el suburbio de South Yarra, detalló la referida agencia informativa.

En su reporte, Newsweek dijo que un terremoto de magnitud 5,8 afectó la costa sureste de Australia, mencionó que originalmente se había fijado su magnitud en 6,0, pero se degradó más tarde, y destacó que el país no se había visto afectado por un temblor superior a 5,8 en 24 años.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, dijo que no había recibido informes de heridos graves, según informó también el diario 7 News Australia. A su vez, Morrison prometió que se utilizarían fondos del gobierno para las áreas dañadas por el terremoto.

Newsweek indicó que no hay amenaza de tsunami después del terremoto, de acuerdo con el reporte del Servicio de Emergencia del Estado de Victoria. Sin embargo, James Merlino, viceprimer ministro de Victoria, advirtió que las réplicas pueden seguir afectando a la región durante “las próximas semanas o meses”.

Miles se quedaron sin electricidad

Casi 35,000 hogares en los suburbios del norte de Melbourne se quedaron sin electricidad, informó 7 News Australia. Desde que se registró el temblor, ya se ha restaurado la energía en la mayor parte del área, destacó Newsweek.

Funcionarios del departamento de bomberos de Nueva Gales del Sur no informaron de daños estructurales importantes en la región. Sin embargo, se precisó que varios edificios sí resultaron dañados en Melbourne, incluido un establecimiento Betty’s Burgers, un popular bar de hamburguesas que se derrumbó en Chapel Street en Windsor, apuntó The West Australian. Y según el reporte de Newsweek, el último terremoto australiano de más de 5,8 de magnitud ocurrió en Collier Bay en Australia Occidental el 10 de agosto de 1997, cuando registró 6,3 de magnitud, pero no dejó mayores daños.