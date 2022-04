Sismo en Alaska de magnitud 5.3 se registra frente a la costa

Unas horas después, el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que se registraron dos temblores más en Alaska, pero de menor intensidad, uno a ocho kilómetros al oeste de Point of Mackenzie, que tuvo una magnitud de 2.9, y otro en las cercanías de Eureka Roadhouse, con una magnitud de 2.5.

Al menos hasta las 3.00 de la madrugada, cuando Boston 25 News reseñó el evento, no se había emitido información sobre posibles daños o personas heridas. Las autoridades tampoco han activado ninguna alerta de tsunami en la zona tras el sismo de magnitud moderada registrado el viernes.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

El Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile difundió una guía sobre qué hacer en caso de sismos. Estos son algunos de los aspectos que debe considerar si llega a presenciar uno: aléjese de muebles, lámparas o ventanas que se puedan romper. Agáchese y cúbrase, lo más importante es resguardarse.

Usa las escaleras si está dentro de una edificación. Si estás en la calle, aléjese de edificios y postes eléctricos. Proteja su cabeza con los brazos y no camine descalzo, podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo. Use siempre linternas, no velas ni fósforos.