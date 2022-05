Aunque fue un temblor relativamente bajo, es probable que muchos residentes lo hayan sentido y es que en Estados Unidos los sismos no parecen detenerse. La semana pasada, un terremoto relativamente raro se registró al noreste de la ciudad capital de Carolina del Sur despertando a un gran número de residentes del estado, sacudiendo el estado sureño en una magnitud preliminar de 3,3, dijeron las autoridades.

Ha habido decenas de sismos de baja magnitud desde diciembre pasado, cuando un temblor de magnitud 3,3 se originó en la misma zona, cerca de Elgin, a unos 34 kilómetros (21 millas) al noreste del centro de Columbia, la capital de Carolina del Sur. Los que se despertaron informaron haber sentido la tierra temblar durante varios segundos, algunos incluso describieron lo que sonaba como un camión pesado que se movía cerca, de acuerdo con The Associated Press.

En cuanto al sismo en Carolina del Sur del pasado 9 de mayo, no se reportaron informes inmediatos de daños o lesiones, aunque más de 4,000 personas se comunicaron con el USGS para informar lo que sintieron. El temblor antes del amanecer duró solo unos segundos, pero varias personas recurrieron a las redes sociales para describir cómo se despertaron cuando el terremoto ocurrió poco después de la 1:30 a.m.

Un sismo más peligroso

Los funcionarios geológicos señalaron que, si bien los eventos son inquietantes, el suelo suelto del centro de Carolina del Sur y la falta de un lecho rocoso significativo, junto con la poca profundidad del terremoto de aproximadamente 1,9 millas (3,1 kilómetros) debajo de la superficie de la tierra, significa que tales estruendos se sienten de manera más significativa en un lugar como Carolina del Sur de lo que quizás estarían a lo largo del sistema de fallas de San Andrés, en California.

“Definitivamente ha habido un ‘enjambre’ aquí en los últimos meses”, dijo Amy Vaughan, geofísica y analista sísmica que monitorea el sismo para el Centro Nacional de Información de Terremotos del USGS en Colorado, a The Associated Press por teléfono. “Esta no es un área que sea capaz de producir lo que consideraríamos un terremoto grande, de magnitudes mucho mayores… Un 3.3 es más importante cuando ocurre en algún lugar como Carolina del Sur”.