M3.6 earthquake in northwest Tennessee shakes New Madrid Seismic Zone up to Kentucky, Missouri and Arkansas – Largest quake to hit the Fault in more than a year! #earthquake #Tennessee #NewMadrid #USAhttps://t.co/rZii9nVqo6 via @Strange_Sounds pic.twitter.com/AO52eV6S2e

— Strange Sounds (@Strange_Sounds) April 24, 2019