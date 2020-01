Sismo de magnitud 3.3 sorprende a los habitantes del norte de Nueva York

La policía del estado de Nueva York manifestó que habían recibido múltiples llamadas.

Fueron principalmente de habitantes de Malone, Altona y Chazy, quienes dijeron haber sentido la sacudida en sus casas.

El temblor también se sintió los condados de Franklin y Clinton, según reportó NBC.

Este no fue el único movimiento telúrico que sorprendió en Estados Unidos esta mañana.

A las 5 de la mañana de este lunes 13 de enero se registró un nuevo sismo en Puerto Rico.

En esta oportunidad la sacudida fue de magnitud 4.5 a 9 kilómetros de profundidad, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

No fue tan fuerte como los ocurridos la semana pasada, entre los que destaca uno de magnitud 6 que causó graves destrozos en la zona sur de la isla.

Sin embargo, se trata del temblor número 37 en las últimas 73 horas.

Las autoridades han indicado que desde el pasado 28 de diciembre se han registrado más de 1.280 sismos en el sur de Puerto Rico.

Además, más de dos docenas de ellos fueron de magnitud 4,5 o más.

Expertos ven falta de preparación ante sismos en Puerto Rico

Hace más de dos años, el huracán María mostró que Puerto Rico no estaba en absoluto preparada para un poderoso huracán, pese a encontrarse en una de las regiones más vulnerables del mundo a las tormentas.

Ahora, una serie de sismos que incluyó un terremoto de magnitud 6,4 que mató a una persona y dañó cientos de edificios ha hecho que muchos vuelvan a acusar al gobierno de falta de preparación.

“Quedó demostrado que Puerto Rico no está preparado para un movimiento sísmico”, dijo Nazario Lugo, presidente de la Asociación de Gestores de Emergencias de la isla.

“El gobierno tiene que ser proactivo, y vimos que no fue de esa manera hasta que tenían el agua al cuello”.

Lugo, exdirector de gestión de emergencias de Puerto Rico, dijo a The Associated Press que el gobierno no activó su centro de mando de emergencia hasta al día siguiente del sismo más grande, incumpliendo el protocolo.

Esto provocó comparaciones con la gestión del huracán María en 2017, que devastó la isla y mató a miles de personas. Los críticos señalaron que para cuando llegó la tormenta, las autoridades locales y federales contaban con suministros limitados en una isla con infraestructura mal mantenida, lo que provocó demoras en la respuesta debido a una falta de comunicación y organización.