Poco después, las autoridades en Perú confirmaron que hasta el momento de la redacción de esta nota, no se reportaban daños a casas, estructuras o edificios. Tampoco se reportaron daños “personales”, según dijo el Ministerio del Interior de Perú.

“Como parte del plan de acciones del Gobierno y por disposición del #Mininter, la @PoliciaPeru informa que hasta el momento no se reportan daños personales ni materiales. Se han activado los protocolos de monitoreo y respuesta junto a los demás sectores”, agregó el organismo.

Muchos salieron de sus casas

El sismo provocó que muchos ciudadanos salieran de sus viviendas en provincias cercanas, incluidas varias provincias de los Andes y de la costa del Pacífico. Los sismos son frecuentes en Perú ya que el país se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, de acuerdo con AP.

Apenas un día antes, un sismo de magnitud preliminar de 5.1 sacudió el miércoles por la noche a la pequeña nación isleña de Chipre, informó el Servicio Geológico del país. De momento no se reportaron daños o víctimas, según informó la agencia de noticias The Associated Press.