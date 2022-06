El mensaje también aclaró que no se activó debido a que “la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos”. “Sensor cercano: Costa de #Guerrero a 15 km al sureste de #Acapulco #TenemosSismo”, concluye el mensaje publicado en Twitter.

Por su parte, la cuenta oficial del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico informó que el movimiento no amerito la activación de la alerta sísmica. “#Sismo detectado el 02-jun-22 a las 16:06:01 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA”, se leía en un tweet.

Ajustan intensidad de sismo en México

Poco después el Sismológico Nacional de México ajustó la magnitud del movimiento a 4.5 grados y con una ubicación a 21 kilómetros al sur de Acapulco. El movimiento provocó que el hashtag #Sismo se convirtiera en tendencia en Twitter poco después de que ocurriera.

El sismo se reporta cuando en México aún no pasa la emergencia por Agatha. Al menos 11 personas murieron y 33 permanecen desaparecidas tras el paso del huracán Agatha por el sur de México, informaron el miércoles las autoridades citadas por The Associated Press.