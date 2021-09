De acuerdo con la agencia oficial de noticias Xinhua, el sismo golpeó a las 4:33 de la mañana de este jueves a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas) en Luxian, un condado en la ciudad china de Luzhou. La emisora ​​estatal CCTV dijo que alrededor de 88 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. Asimismo, informó que unas 35 casas se habían derrumbado, reseñó The Associated Press.

Lai Jianrong, residente de Fuji, dijo a Xinhua que sintió un leve temblor alrededor de las 4 de la mañana y salió corriendo descalza en camisón cuando los temblores se volvieron intensos. “Algunos ladrillos se cayeron de la pared y no me atreví a entrar de nuevo”, dijo la agencia citando a ella.

Un fuerte sismo sacudió la noche del martes 7 de septiembre pasado el sur y centro de México, incluida la capital del país, con un saldo preliminar de al menos una persona fallecida, aunque sin reporte de daños mayores, informó The Associated Press.

Lo anterior, a más de 370 kilómetros al sur de Ciudad de México. “Oíamos el estruendo de la estructura, los ruidos de las ventanas, caían cosas adentro de la casa, se fue la luz”, dijo vía telefónica Sergio Flores, un residente de Acapulco, a The Associated Press.

Otras sugerencias en casos de sismo

Otras sugerencias son: No camines descalzo, podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo. Usa linternas. No enciendas velas, ni uses fósforos. Si estás atrapado, golpea con un objeto para señalar tu posición. No es recomendable gritar, por el contrario tápate la boca y la nariz para que no te afecte el polvo.

También es importante contar con un botiquín de emergencia que contenga: Un listado de números telefóniRecos de emergencia, artículos de asistencia médica primaria, radio portátil con pilas, linterna con pilas y documentos importantes como actas de nacimiento, de matrimonio o escrituras, tal como indica Protección Civil de México.